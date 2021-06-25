أبسن تفوز بقضية الملكية الفكرية لألترافيجين الأمريكية

شنتشن، الصين، 25 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire / — في 12 يونيو/حزيران 2021، قدمت هيئة محلفين اتحادية في محكمة محلية بالولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية من تكساس انتصاراً كاملاً لشركة أبسن في دعوى قضائية تتعلق بانتهاك براءات الاختراع. في القضية، زعمت فيها ألترافيجين أن منتجات شاشات العرض الليد من ابسن التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة تنتهك براءات اختراع معينة. لقد وجد حكم هيئة المحلفين بالإجماع أنه لم يتم انتهاك أي من براءات الاختراع المؤكدة في أياً من خطوط المنتجات التسعة التي تم اتهامها في ابسن. قررت هيئة المحلفين أيضاً أن جميع مطالبات البراءات المؤكدة كانت باطلة. جاء الحكم بعد أربعة أيام من سماع الشهادات ونحو ثلاث ساعات من مداولات هيئة المحلفين.

بصفتها شركة رائدة في مجال شاشات العرض الليد والتي تشارك بعمق في السوق الدولية، فقد التزمت ابسن، منذ إنشائها قبل 20 عاماً، بالاستمرار بمبادئها الأساسية للابتكار التكنولوجي واحترام حقوق الملكية الفكرية. بعد بدء مقاضاتها في عام 2018، استجابت أبسن بفاعلية. وقد شكلت فريقاً خاصاً من الخبراء المحليين بالإضافة إلى المحامين الأمريكيين الخارجيين بقيادة شركة جودوين بروكتير للمحاماه. كما دخلت ابسن في شراكة مع شركات أخرى صينية لتصنيع شاشات العرض الليد بما في ذلك جلوكس، و ليارد، وليانترونيك، ويونيلومين. تعني هذه الشراكة أنه يمكن المحافظة على أن تقوم شركة جودوين بروكتير للمحاماه بتنفيذ استراتيجية استجابة مشتركة. مع التخطيط الشامل والجهود من جميع الأطراف، تم تلقي نتيجة ناجحة للغاية في المحكمة الأمريكية وشكرت شركة أبسن جميع المشاركين.

تأسست شركة ابسن في عام 2001، وهي العلامة التجارية الرائدة في عالم شاشات العرض الليد، وتشتهر بمنتجاتها عالية الجودة، والحضور العالمي وقدرات الخدمة الكاملة. تغطي شاشات ابسن مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك العرض التجاري، وعرض البيانات، والتأجير والعرض، والحلول الرقمية خارج المنزل والشركات. من خلال الابتكار والتطوير المستمر، كانت شركة ابسن الشركة الصينية رقم 1 في تصدير شاشات الليد لمدة 12 عاماً على التوالي، مما يجعلها العلامة التجارية المفضلة لبعض العلامات التجارية البارزة وشركاء التكامل وشركات التأجير في جميع أنحاء العالم.

في المستقبل، ستحترم شركة ابسن كما هو الحال دائماً، حقوق الملكية الفكرية، وتنغمس بعمق في السوق الدولية وتعمل بجد من أجل احترام السوق الدولية لصناعة شاشات العرض الليد.