أبسن تطلق سلسلة جي أس لاستهداف سوق الأقنية الرقمية من المنزل (دوه)

شنجن، الصين، 22 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة أبسن (SZSE: 300389)، الشركة الرائدة المصنعة لشاشات الليد، السلسلة جي أس مؤخرا، وهي منتج جديد يستهدف الأقنية الرقمية الموجهة من المنزل (دوه) التي تتمتع بمزيج من الجودة العالية، الأداء البصري المتميز والسعر المناسب. وتوفر سلسلة شاشات جي أس حل عرض خارجيا ممتازا لشركات الدعاية، ومكملي الأنظمة ومتعهدي المشاريع وأكثر من ذلك.

لقد أدركت الشركة حاجة المستخدمين النهائيين إلى حل عرضالليدالخارجي الموثوق به الذي يقدم بأسعار معقولة والقادر على المنافسة للحصول على مجموعة واسعة من التطبيقات. مع مجموعة واسعة من خيارات درجة البكسل المتوفرة من 3 إلى 16 مم، تتطابق سلسلةجي أس مع مختلف التطبيقات الخارجية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وشاشاتالليدالخارجية وإشارات النقل وأثاث الشوارع واللوحات الرقمية والشاشات الرياضية.

تقدم سلسلةجي أسأداء بصريا ممتازا بفضل جودة الصورة العالية والسطوع العالي والتباين العميق. تتميزجي أسبنطاق واسع من الألوان بنسبة 110٪، ومستوى عالٍ من السطوع ونسبة تباين تبلغ 3840 هرتز، وهي قادرة على زيادة التفاعل من خلال تقديم رسائل ديناميكية ونابضة بالحياة حتى تحت ضوء الشمس الساطع المباشر.

تم إنتاج واختبار السلسلةجي أسلتتحمل جميع أنواع الظروف الجوية والمناخ. يتميز منتج العرض IP65 القوي هذا بتصميم خاص مقاوم للماء وخضع بصرامة لاختبارات شديدة مختلفة قبل التسليم النهائي. وهو يوفر تكوينات SMD و DIP المقاومة للعوامل الجوية والتي يمكن أن تتنافس مع أشعة الشمس المباشرة وتحمل المطر والرياح والأوساخ، مما يوفر شاشة رقمية خارجية يمكن للعملاء الاعتماد عليها حقًا.

ويقترن تصميمه المقاوم للماء بنظام فريد لتبديد الحرارة، مما يتيح زيادة سرعة التبريد بنسبة 30٪، مما يؤدي بدوره إلى إطالة عمر المنتج. هذه المزايا تجعل السلسلةجي أسحلاً مثاليًا لشاشةالليدالخارجية.

الخدمة عامل رئيسي آخر عندما يختار العملاء منتج العرض الذي يحتاجونه. بصفتها أكبر مصدر للوحة الليد الصينية لمدة 11 عامًا متتالية، فإن أبسن قادرة على تقديم خدمة سريعة من الدرجة الأولى لعملائها العالميين. تفتخر الشركة بحضور عالمي مع أكثر من ثمانية مكاتب خارجية حول العالم، وقد قامت ببناء شبكة خدمات متطورة مع أكثر من 4000 مهندس حول العالم.

حول أبسن

إذ تأسست في العام 2001، أبسن هي شركة صينية مصنعة لحلول شاشات عرض الليد العالية النوعية. وتعرف الشركة بحضورها الدولي، وقدراتها على تقديم الخدمة الكاملة، ومنتجاتها العالية الجودة للأحداث المباشرة، والبث وصناعة استئجار المعدات على المسرح. وعبر الابتكار والتطوير الدائم، ظلت أبسن الشركة الصينية رقم 1 المصدرة لشاشات عرض الليد لـ 11 سنة متتالية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1157229/Absen_DOOH___GS_ Series.jpg