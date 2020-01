أبتيلو تطرح خدمة جديدة للتحكم في خاصية الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء

– Because You Don’t Need Another Mobile Core –

ستكهولم، 30 من يناير 2020 /PRNewswire/ — تطرح شركة أبتيلو للشبكات خدمة أبتيلو للتحكم في خاصية الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء المعروفة اختصارًا بلفظ (IoT CCS)، وتوفرها الشركة كخدمة لmobile core الراغبين في الابتكار ضمن عصر إنترنت الأشياء. تعمل خدمة (IoT CCS) من أبتيلو في ظل شبكة الاتصالات المتنقلة المركزية المستخدمة حاليًا، كما تعمل بتقنية الجيل الخامس المعتمدة على الخدمة باعتبار استحداثها في المستقبل. تتيح هذه الخدمة لمشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة توفير خدمة فورية لتشغيل خدمة إنترنت الأشياء بما يتيح لهم عند تقديمها للكيانات التجارية تحديد وسيلة ربط دقيقة و اساسية لأعمالهم وسياسات الأمن الإلكتروني المتبعة لديهم – مقابل جزء يسير من التكلفة.

وفي هذا الصدد، صرح بول ميكيلستن، الرئيس التنفيذي لشركة أبتيلو للشبكات، قائلاً: “تحقق خدمة IoT CCS إمكانية التوسع والمرونة اللازمتين لمشغلي الشبكات كي يتمكنوا من تحديث خدماتهم سريعًا في عصر إنترنت الأشياء، ما يؤدي إلى تبني نماذج الأعمال التجارية التي كانت تُعتبر مستحيلة فيما مضى. عملنا منذ عام 2001 وفق حلول الرقابة على السياسات ولكننا تلقينا مؤخرًا طلبات مما يربو على مائة عميل لدينا لتوسيع نطاق تلك الحلول لتشمل إدارة خاصية الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء.”

قام مشغلو خدمات الاتصالات المتنقلة بتصميم الmobile core لخدمة مجموعة محدودة من أنواع عمليات التسجيل والمصادقة المختلفة، ما أدى إلى وجود عدد ضئيل من السياسات المحددة سلفًا. ولكن عملاء إنترنت الأشياء يحتاجون في المعتاد إلى عمليات التسجيل والمصادقة المرتبطة بأنشطتهم بصفة أساسية، وهي عمليات تتسم بالتعقيد والتغير المستمر على مستوى الاتصال و الامن . و قد يستحيل تحقيق القدرة على توفير هذه الأنواع من خدمات إنترنت الأشياء الفورية المخصصة باستخدام mobile core المستخدمة في الوقت الحالي.

خدمة ثورية في إطار إنترنت الأشياء الخلوي

يجب على المشغلين الاختيار بين استخدام شبكات mobile core الفاعلة في الوقت الحالي وتقديم عدد ضئيل من خدمات الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء من جانب؛ وبين إضافة mobile core مخصصة لإنترنت الأشياء من جانب آخر – وهي شبكة مركزية تستطيع التعامل مع السياسات المعقدة ومستمرة الفاعلية المرتبطة بأنشطة كل عميل على حدة.

وتوفر خدمة IoT CCS من أبتيلو بديلاً ثالثًا مبتكرًا عن طريق التحكم في خاصية الاتصال بالشبكات و الأمن الإلكتروني لخدمات إنترنت الأشياء التي تتحكم في mobile core الحالية. ومن الممكن تقديم خدمات الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء في غضون أيام قلائل بدلاً من عدة أشهر.

الرقابة والرؤى والأمن لخدمة الأعمال التجارية

يستطيع مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة تسليم عملائهم زمام القيادة عن طريق توفير بوابة للخدمة الذاتية على الشبكة للرقابة على السياسات، مدعومة بواجهات تطبيق خدمة أبتيلو للتحكم في الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء (IoT CCS). وتتلقى الكيانات التجارية رؤى وأفكارًا سابقة وآنية بشأن خاصية الاتصال بالشبكات المدعومة بإنترنت الأشياء عن طريق الأجهزة المخصصة للاتصال. وتوفر خدمة IoT CCS من أبتيلو إمكانات لتحقيق الأمن الإلكتروني عن طريق قنوات لشبكة افتراضية خاصة وإمكانات لتفعيل السياسات، فضلاً عن تنقيح حركة البيانات عبر الأجهزة، والحماية من رفض الخدمة الموزع وغيرها من خصائص الأمن الإلكتروني.

دعم خاصية الاتصال الذكي بالشبكات العالمية

يستطيع مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة إضافة شركاء دوليين من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة إلى خدمة IoT CCS المقدمة من أبتيلو. كما يستطيع هؤلاء المشغلون تقديم خدمة عالمية بحق للاتصال بالشبكات دون تكاليف للتجوال إضافة إلى قدرتهم على التوطين الفوري لشرائح البطاقات المثبتة في الهواتف النقالة eSIM (أي بطاقة الدائرة المدمجة العامة المثبتة في الهاتف النقال “eUICC“) over-the-air .

يستطيع مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة، عن طريق اسم نقطة ولوج افتراضية للاستخدام المتعدد لخدمة CCS من أبتيلو، توفير خدمة الاتصال الدولي الآمن بالشبكات المزودة بخاصية اختيارية لقطع الخدمة محليًا فيما يتصل بحركة بيانات مختارة. وتستطيع الشركات التي تستعين بتلك الخدمة توفير الكثير من تكاليف الخدمات اللوجستية والإدارية عن طريق التعامل مع بطاقة موحدة ووسيلة اتصال بالشبكات عن طريق شبكة افتراضية خاصة واحدة بدلاً من عدة بطاقات محلية للهاتف النقال وعدة وصلات للشبكات الافتراضية الخاصة المقدمة من كل مشغل اتصالات متنقلة.

نبذة عن شركة أبتيلو للشبكاتشركة أبتيلو للشبكات (Aptilo Networks) هي مقدم خدمة رائد لنظم رفيعة المستوى جديرة بالاستخدام لإدارة خدمات البيانات والمزودة بخصائص متطورة للمصادقة ومراقبة السياسات وتحميل الرسوم. وقد أصبحت منصة أبتيلو لإدارة الخدمات مسجلة الملكية (SMP) مرادفًا لإدارة خدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وإفراغ شبكات واي فاي ضمن عمليات تجارية واسعة النطاق بالتعاون مع ما يربو على 100 مشغِّل في أكثر من 75 دولة، وتمثل هذه المنصة عنصرًا بالغ الأهمية من عناصر الإنترنت اللاسلكي وإنترنت الأشياء. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.aptilo.com.

