آي هيرب تعلن عن طرق جديدة مثيرة للحصول على نقاط إضافية في برنامج مكافآتها

باسادينا، كاليفورنيا، 10 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آي هيرب (iHerb)، وهي شركة عالمية رائدة في التجارة الألكترونية للمنتجات الصحية والتجميل، عن تحديثات جديدة لبرنامج مكافآتها التي تتضمن طرقا جديدة للفوز بالمكافآت.

يسر آي هيرب ريواردز أن تعلن عن تطورات جديدة لبرنامج مكافآتها الواسع الشعبية.. يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب رصيد يمكن استرداده في عمليات الشراء المستقبلية أو سحبه نقدا. سيكون من الممكن الآن للعملاء كسب أرصدة المكافآت عندما يقومون بكتابة المراجعات والإجابات المساعدة داخل مجتمع الأسئلة والأجوبة.

ويقول نيل فولغيت، نائب رئيس آي هيرب لتسويق النمو، “نحن نقدر الآراء الصادقة التي يقدمها عملاؤنا بشأن المنتجات التي نبيعها، فلماذا لا تكافئهم لمنحنا وزملائنا المتسوقين مزيدًا من الأفكار؟” نعتقد أن هذه التغييرات، فضلا عن تواجد آي هيرب العالمي، ستستمر في جعل برنامج مكافآتنا فريدًا من نوعه عالميًا وواحدًا من أكثر برامج المكافآت جاذبية للعملاء والمؤثرين في جميع أنحاء العالم.”

ثلاث طرق لكسب مكافآت آي هيرب تشمل الآن:

الإحالاتإعط 5 ٪ واحصل على 5 دولارات ساعد الآخرين في توفير المزيد مع كسب 5 دولارات من أرصدة المكافآت لكل عملية شراء عن طريق الإحالة، سواء كانوا عملاء جدد أو عائدين.

اربح المزيد مع سوبر ريواردز: اربح عمولة إضافية بنسبة 10٪ على أي مشتريات إحالة على منتجات ماركات آي هيرب. هذا بالإضافة إلى مبلغ الـ 5 دولارات الثابت المكتسبة أصلا مع كل عملية شراء يتم القيام بها عن طريق الإحالة.

ساعد الآخرين في توفير المزيد مع كسب 5 دولارات من أرصدة المكافآت لكل عملية شراء عن طريق الإحالة، سواء كانوا عملاء جدد أو عائدين. اربح عمولة إضافية بنسبة 10٪ على أي مشتريات إحالة على منتجات ماركات آي هيرب. هذا بالإضافة إلى مبلغ الـ 5 دولارات الثابت المكتسبة أصلا مع كل عملية شراء يتم القيام بها عن طريق الإحالة. المراجعات

· اربح ما يصل إلى 101 دولار من أرصدة المكافآت لكل مراجعة مؤهلة وصادقة ومفيدة لمنتجاتنا. شارك بأفكارك حول المنتج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، واحصل على مكافأة قدرها 1 دولار لكتابة كل مراجعة. بالإضافة إلى ذلك، اربح 0.10 دولار من رصيد المكافآت مقابل كل تصويت مفيد يتم تلقيه من عملاء آخرين، بحد أقصى يصل إلى 100 دولار إضافي في رصيد المكافآت لكل مراجعة.

· شارك بأفكارك حول المنتج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، واحصل على مكافأة قدرها 1 دولار لكتابة كل مراجعة. بالإضافة إلى ذلك، اربح 0.10 دولار من رصيد المكافآت مقابل كل تصويت مفيد يتم تلقيه من عملاء آخرين، بحد أقصى يصل إلى 100 دولار إضافي في رصيد المكافآت لكل مراجعة. الإجابات

اربح ما يصل إلى 100 دولار من رصيد المكافآت لكل إجابة مفيدة! اكسب 0.10 دولار من رصيد المكافآت عن كل تصويت مفيد يتم تلقيه من عملاء آخرين على إجابات لسؤال منشور، بحد أقصى يصل إلى 100 دولار من أرصدة المكافآت لكل إجابة.

تقدر آي هيرب بشدة عملاءها المخلصين الذين يتشاطرون التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ويريدون مكافأة أولئك الذين يتسوقون ويحيلون عملاء آخرين، ويتفاعلون مع آي هيرب بطرق هادفة. يتيح لنا تقديم طرق جديدة لكسب ما سبق من مكافآت إلى برنامج مكافآتنا تحقيق ذلك.

عن آي هيرب: آي هيرب هي واحدة من أكبر بائعي التجزئة في التجارة الإلكترونية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتقدم 30 ألف منتج من 1200 علامة تجارية إلى ملايين العملاء حول العالم. تشحن آي هيرب مباشرة من مستودعات متقدمة ومتحكم بها مناخيا ومعتمدة من جي أم بي (ممارسات التصنيع الجيد) للعملاء في 188 دولة وإقليم. منذ العام 1996، واصلت آي هيرب الابتكار في تقديم منتجات عالية الجودة، بأفضل قيمة ممكنة، مع تقديم تجربة العملاء الأكثر سهولة. https://www.iherb.com

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