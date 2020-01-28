آي إس جي تسمي مايندتري رائدًا سوقيًا في حلول وخدمات الأعمال الرقمية

تكريم الشركة لمنهجها الفعال الخاص بتصميم الاستشارات القائمة على التفكير وخبرات الأتمتة ومشاركة العملاء العميقة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 28 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التقنية، عن تسميتها رائدًا سوقيًا في حلول الأعمال الرقمية في الولايات المتحدة بواسطة إنفورميشن سيرفسز جروب (آي إس جي) “Information Services Group (ISG)“، شركة أبحاث التقنية والخدمات الاستشارية العالمية.

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وطبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider LensTM” لحلول وخدمات الأعمال الرقمية للولايات المتحدة، كانت مايندتري ضمن المزودين الرائدين في فئة الخدمات المدارة الرقمية الأساسية (الشركات متوسطة الحجم)، وخدمات دورة حياة المنتج الرقمي (الشركات متوسطة الحجم).

وفي هذا الإطار، صرح يان إريك آسه “Jan Erik Aase“، عضو مجلس الإدارة والرائد العالمي، آي إس جي بروفايدر لينس ريسيرتش، قائلاً: “تعد خبرة العميل بمثابة نقطة مناقشة رئيسية في جميع الأعمال”. ويضيف، “ومن خلال الاستعانة بكبار الموردين في فهم سلوكيات العملاء، تستطيع الشركات الكبرى تصميم تفاعلاتها التي تؤثر في قرار العميل الخاص بشراء العلامة أو الالتزام بها”.

وأشار تقرير آي إسى جي إلى أن مايندتري تقدم “خدمات ذكية تستند على أدوات فعالة، تتضمن الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتوفير قاعدة رقمية انسيابية”.

ومن جانبه، أشار سريدار باغافاثيسواران “Sreedhar Bhagavatheeswaran“، نائب أول رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الأعمال الرقمية العالمية في مايندتري، قائلاً: “تدعم قدراتنا القوية في فهم التحديات التي تواجه العملاء خبراتنا العميقة في تطبيق التقنيات الرقمية بشكل فعال للتعرض لهذه المشكلات، مما يتيح لنا تحقيق نتائج مجدية للأعمال الخاصة بعملائنا”. ويضيف، “ويؤكد تكريم آي إس جي على الدور الرئيسي الذي تلعبه استثمارات مايندتري الكبيرة في علاقات العملاء وجهود التعاون”.

ويبرز تقرير آي إس جي بروفايدر لينس لخدمات وحلول الأعمال الرقمية بالولايات المتحدة إمكانيات 39 من مزودي الخدمات عبر 7 فئات. وتسلط المجموعة الضوء على إمكانيات مزود الخدمة من الاستبيانات المركزة، والتقارير الموجزة، والمقابلات مع الموردين، ومساهمات من مستشاري آي إس جي، وبيانات آي إس جي القياسية، وبيانات مستمدة من قاعدة المعرفة الخاصة بالعقود من آي إس جي “ISG Contracts Knowledgebase™“، وقاعدة بيانات آي إس جي الخاصة بالمشاركة “ISG Engagement Database™“. وتستكمل المجموعة تقارير آي إس جي بروفايدر لينس للنماذج الأصلية، التي تقدم تقييمًا للموردين يعد الأول من نوعه من زاوية أنواع المشترين.

ويمكنك عرض التقرير الكامل هنا.

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) [ناسداك: III] شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد جميع المنتجات وأسماء الشركات بمثابة علامات تجارية لملاكها المسجلين.

تعد جميع المنتجات وأسماء الشركات بمثابة علامات تجارية لملاكها المسجلين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan“

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd“

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson“

ماتر “Matter“

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com