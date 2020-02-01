آسياسيل تحتل مرتبة أفضل شركة اتصالات في العراق

آسياسيل تحصد 3 جوائز عالمية في عام 2019

بغداد- العراق – احتلت شركة آسياسيل الصدارة في تصنيفها كأفضل شركة اتصالات في العراق لعام 2019 وذلك من خلال حصدها لجائزة International Finance Award في حفل رفيع المستوى اقيم في مدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة مؤخراً.

وتأتي جائزة أفضل شركة اتصالات في العراق نتيجة الجهود المثمرة في ادخال احدث التكنولوجيا العالمية في شبكة آسياسيل. ان السبب الاكبر لهذه الجائزة يعود لجودة الشبكة والاعمال المنجزة لتطوير البنية التحتية لتكون الشبكة الاولى في العراق على استعداد تام لتشغيل شبكة الجيل القادم.

اما من الناحية الاجتماعية والانسانية، فقد حصدت آسیاسیل جائزة International Finance Award ايضاً عن فئة اكثر الشركات المسؤولة اجتماعياً كأفضل شركة بالعراق نظراً للجهود التي بذلتها في خدمة فئات المجتمع في مجالات متعددة في قطاعات التربية والتعليم والصحة والمرأة والرياضة والفن والبيئة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المشاريع الناشئة والعديد من المجالات الاخرى .

والجائزة الثالثة هي جائزة Stevie Awards كأفضل شركة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الاوسط و افريقيا في حفل رفيع المستوى أُقيم في العاصمة النمساوية – ڤيينا.

قال عبدالله حسن- الناطق الرسمي باسم شركة آسياسيل بهذا الصدد:”نحن فخورون جداً بهذا التقدير المتمثل في حصولنا على جوائز متعددة كأفضل شرکة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاتصالات . كما اود ان انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى جميع العاملين في شركة آسياسيل على هذا الانجاز الرائع. ان هذا التكريم يحفزنا على المزيد من الجهود من اجل البقاء دوماً في المراكز المتقدمة وعلى الصعيدين الدولي و المحلي.

وتجدر الاشارة هنا الى أن آسياسيل نالت العديد من الجوائز الاخرى والتي نفتخر بها كونها تميز الطاقة الهائلة التي يتمتع بها العاملين في آسياسيل لتبقى متقدمة دوماً في عالم الاتصالات والانترنت عالي الجودة .

لمحة عن “آسياسيل “

تعتبر آسياسيل المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق حيث لديها قاعدة مشتركين وصلت الى أكثر من 14 مليون ابتداءً من 1 يناير 2019. وقد كانت أول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة اجزاءه، حيث وفرت الشركة خدماتها في جميع المحافظات العراقية. وتغطي شبكة آسياسيل 99.06% من سكان العراق مما يجعل تغطيتها الوطنية الأوسع بين مشغلي خدمات الاتصالات النقالة في العراق. وتعد آسياسيل أيضاً أفضل مزود لخدمات إنترنت 3.9G حيث تغطي شبكتها عموم العراق منذ يناير 2015.

لمحة عن International Finance

“International Finance” هي مجلة متمیزة خاصة بالأموال والأعمال مقرها في لندن، ترکز جل اهتمامها علی تغطیة شؤون المستثمرین والأسواق وقطاعات الصناعة والتواصل بینهم – وبشکل رئیسي من الشرق الأوسط، آسیا، أوروبا، أفریقیا وامریکا اللاتینیة.

یتزاید جمهور قراء مجلة وموقع “International Finance” في اوروبا، الشرق الأوسط وبلدان آسیا والمحیط الهادیء. تغطي المجلة بشکل رئیس الأخبار والمواضیع الشائعة حول الخدمات المصرفیة والأموال، التمویل الإسلامي، ادارة الأصول، إدارة الثروات، صنادیق التحوط، أموال الرواتب التقاعدیة، أموال الثروة السیادیة، العقارات، التکنولوجیا المالیة، العملات، النفط و الغاز، الإتصالات، الموانيء والشحن، التکنولوجیا، الرعایة الصحیة والشرکات الصغیرة والمتوسطة عبر الأسواق. کما تعزز”International Finance” حضورها من حیث جمهور قرائها في بعض مناطق أمریکا اللاتینیة مثل البرازیل، أرجنتین، مکسیکو، شیلي کولومبیا و اوروغواي.

تستضیف “International Finance” الجوائز السنویة التي تهدف إلی تقدیر و مکافئة المواهب الخاصة بالصناعات المختلفة ومهارات القیادة للشرکات حول العالم. ترکز المجلة علی تکریم الأعمال الإستثنائیة المنجزة من قبل الشرکات عام بعد عام في قطاعات الأموال والقطاعات الأخری علی حد سواء.

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